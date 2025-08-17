Çetenin lideri 24 yaşında! Sosyal medyadaki tuzağa düştü, ellerinden zor kurtuldu
"Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?" paylaşımına inanan bir kişi Adana'da bir çetenin eline düştü. Çete tuzağa düşürdüğü adamın adına telefon hattı ve banka hesabı açtırdı. Evden ayrılmasına izin verilmeyen mağdur, çete üyeleri uyuduğu sırada evden çıkıp polise ihbarda bulundu.
Sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle paylaşımlar yapıp, vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlenen çeteye yönelik operasyonda sekiz kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki E.A., sosyal medyada "Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?" yazılı reklama inanıp iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanç vaadiyle Adana'ya davet edildi.
TAKSİ TUTUP, KAHRAMANMARAŞ'TAN GETİRDİLER
Aracının olmamasını söylemesi üzerine şüpheliler, taksiyle E.A.'yı Kahramanmaraş'taki evinden alıp önce Adana'da bir ofise ardından da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve götürdü.
TELEFON HATTI ÇIKARDI, BANKA HESABI AÇTIRDI
Burada yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen E.A., evde yaşamaya başladı ve şüpheliler E.A.'dan yeni telefon hattı çıkarmasını, banka hesabı açıp hesabın kontrolünü kendilerine vermesini istedi.
İlk başta şahısların isteklerini kabul eden E.A., bir süre sonra eve gelip giden kişilerden şüphelenip evden ayrılmak istedi.
UYUDUKLARI SIRADA EVDEN ÇIKTI
Şüpheliler tarafından engellenen genç, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde şüphelilerin uyumasını fırsat bilip evden kaçarak Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu.
Polis merkezindeki ekiplerin durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, bir balistik yelek, iki dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) gözaltına alındı.
24 YAŞINDAKİ ÇETE LİDERİ 25 DOSYADAN ARANIYOR
Çetenin lideri olduğu belirlenen ve 25 farklı dosyadan aranması olan D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin hiçbirinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan sekiz şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Adana
- Çete
- Sosyal Medya