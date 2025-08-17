Çetenin lideri 24 yaşında! Sosyal medyadaki tuzağa düştü, ellerinden zor kurtuldu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle paylaşımlar yapıp, vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlenen çeteye yönelik operasyonda sekiz kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki E.A., sosyal medyada "Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?" yazılı reklama inanıp iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanç vaadiyle Adana'ya davet edildi. TAKSİ TUTUP, KAHRAMANMARAŞ'TAN GETİRDİLER Aracının olmamasını söylemesi üzerine şüpheliler, taksiyle E.A.'yı Kahramanmaraş'taki evinden alıp önce Adana'da bir ofise ardından da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve götürdü.

Gözaltına alınan çete üyeleri

TELEFON HATTI ÇIKARDI, BANKA HESABI AÇTIRDI Burada yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen E.A., evde yaşamaya başladı ve şüpheliler E.A.'dan yeni telefon hattı çıkarmasını, banka hesabı açıp hesabın kontrolünü kendilerine vermesini istedi. İlk başta şahısların isteklerini kabul eden E.A., bir süre sonra eve gelip giden kişilerden şüphelenip evden ayrılmak istedi. UYUDUKLARI SIRADA EVDEN ÇIKTI Şüpheliler tarafından engellenen genç, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde şüphelilerin uyumasını fırsat bilip evden kaçarak Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu. Polis merkezindeki ekiplerin durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, bir balistik yelek, iki dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) gözaltına alındı.

