Cevdet Yılmaz: Bütçenin yüzde 33'ü barışı destekleme giderlerinden oluşuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi'ne yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Bütçedeki artış oranının 2025'e göre yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı bütçesi ortalamadan daha az artıyor. Geçmişte Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerini birleştirirseniz toplam bütçenin binde 3'üne 4'üne denk gelirdi. Bugün binde biri seviyesinde." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 41'inden fazlasının başka alanlara transfer edildiğine de dikkat çekti.

Yılmaz, “Bize tahsis edilen bütçenin yüzde 33'ü barışı destekleme giderlerinden oluşuyor. Yüzde 5'i yatırım ve finans ofisine transfer ediliyor. Yüzde 4'ü illerimizde oluşan acil bir takım konulara hızlı müdahale anlamında kullanıyor.” dedi.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Yılmaz'dan muhalefete yeni anayasa çağrısı da geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Hem sistem eleştirileri yapıp hem de anayasa çalışmalarına girmeyiz diyenlerin çok tutarlı olduğunu ifade edemem doğrusu. Yani gerçekten burada daha iyi bir anayasa daha iyi bir sistem istiyorsanız buyurun çağrı yapıyoruz. Gelin birlikte çalışalım. Ortak akılla çalışalım.” diye konuştu.