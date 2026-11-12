Cevdet Yılmaz: Ekolojik politikaları ekonomik politikalarla bir bütünlük içinde ele alıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) kapsamında İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin açılış programında konuştu.

Yılmaz, dünya ekonomisi köklü bir dönüşümden geçerken yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin ekonominin bütününü etkileyen yeni bir politika gündemi oluşturduğunu söyledi.

“REKABET GÜCÜNÜ GİDEREK DAHA FAZLA ETKİLİYOR”

“Artık enerji politikalarını sanayiden iklim politikalarını ticaretten dijitalleşmeyi rekabet gücünden bağımsız düşünmemiz mümkün değildir." diyen Cevdet Yılmaz şöyle devam etti:

“Enerji maliyetleri karbon yoğunluğu kaynak kullanımı ve tedarik zincirlerinin yapısı yatırım kararlarını finansmana erişimi ve rekabet gücünü giderek daha fazla etkiliyor. Dünya ekonomisindeki köklü dönüşüm enerji politikalarından sanayi üretimine ticaretin seyrinden yatırım tercihlerine kadar pek çok alanı birbirine bağlıyor.”

“BİZ EKONOMİ İLE EKOLOJİNİN ÖRTÜŞTÜĞÜNE İNANIYORUZ”

Ekolojik politikaları ekonomik politikalarla bir bütünlük içinde ele aldıklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Biz ekonomi ile ekolojinin örtüştüğüne inanıyoruz. Doğru politikalarla birbirini destekleyici olacağına son derece güçlü bir şekilde politikalarımızda yer veriyoruz.” dedi.