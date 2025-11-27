Cevdet Yılmaz: "Enflasyon düşüş eğilimine girmiş durumda"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni'nde konuştu.



Ankara'nın büyük bir ekonomik merkez olduğuna işaret eden Cevdet Yılmaz, "390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiş durumdayız" dedi.



Yılmaz, enflasyonun da düşüş eğilimine girdiğini söyledi.

Yılmaz, "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz geceye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye; büyüme performansı, ihracattaki güçlü ivmesi, bütçe disiplinini koruyan yapısıyla pozitif ayrışmaya devam ediyor. Sanayimizi katma değerli üretime dönüştüren yeni teşvik sistemimiz, OSB yatırımlarımız, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerimiz ve Ar-Ge odaklı programlarımızla bu ivmeyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.