Cevdet Yılmaz: Hükümet içinde "su komisyonu" kurduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, su kaynaklarının yönetimine ilişkin kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı.



Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet içinde bir 'su komisyonu' oluşturduk, benim başkanlığımda. Bir iç çalışma başlatmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde özellikle su meselesiyle ilgili çok daha bütüncül, uzun soluklu bir politika setini milletimizin önüne getirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenen “Tarım, Gıda ve Hayvancılık: Durum Analizi, Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri” sempozyumunda konuştu.



Su ve tarımın Türkiye’nin geleceği açısından stratejik önemde olduğunu vurgulayan Yılmaz, iklim değişikliği ve su kıtlığı karşısında entegre havza yaklaşımının güçlendirileceğini belirtti.



Yılmaz, deniz suyunun tatlı suya çevrilmesi, açık sistem sulamaların kapalı sisteme dönüştürülmesi ve yapay zekâ uygulamaları gibi yeni projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Bu yeni normale Türkiye olarak kendimizi hazırlamak, riskleri bertaraf etmek durumundayız. Çalışmalarımız belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla daha geniş bir şekilde paylaşacağız.” dedi.