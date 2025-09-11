Cevdet Yılmaz: İsrail'in yaptıkları küresel barış için son derece tehlikeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin soru üzerine Yılmaz, Netanyahu yönetiminin, sadece Gazze'de değil Filistin'in tamamında Filistin halkını topyekun hedef alan bir politika uyguladığını, ayrıca, bölge ülkelerinde istikrarsızlık, bölge açısından tehdit, güvenlik riskleri oluşturan, uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine, saldırgan politikalarına devam ettiğini söyledi.



Uluslararası toplumun, sorumlu tüm hükümetlerin bu konuda çok daha etkin, caydırıcı bir tutum almalarını beklediklerini dile getiren Yılmaz, "İsrail üzerindeki baskıların mutlaka artırılmasını bekliyoruz. İsrail'in bu yaptıkları sadece Gazze için sadece bölge için değil, insanlık için, küresel düzeydeki barış ve adalet için de son derece tehlikeli davranışlar." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, İsrail'in bu yaptıklarıyla uluslararası düzeyde adalet kavramının, bütün uluslararası kurum ve kuralların içini boşalttığına dikkati çekerek, "Adeta kendilerini bütün hukukun, kuralların, kurumların üstünde konumlandırıyorlar. Bu da dünyada adalete duyulan güveni, kurumlara, kurallara duyulan güveni her geçen gün daha fazla aşındırıyor." şeklinde konuştu.



"SABIRLA, MAHKEMELERİN VERECEĞİ KARARI BEKLEMEMİZ LAZIM"



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP il yönetimine ilişkin tedbir kararı ve sonrasındaki gelişmeler sorulan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bu yaşananlar bizim veya başka bir partinin taraf olduğu süreçler değil. CHP'nin kendi iç kavgaları ve CHP ile yargı arasında cereyan eden hadiseler. Burada şikayet eden de edilen de CHP'liler. Ancak CHP yönetimi maalesef bu iç kavgayı siyasetin, toplumun tamamına yansıtmaya çalışıyor. Böylece kendi iç kavgalarını bir anlamda gölgelemeye çalışıyorlar. Bu doğru bir tutum değil.



Buradaki mesele bir parti olarak CHP değil, yargılanan kurum olarak CHP değil. CHP içinde bu kongre süreçlerinde şaibe oluşturduğu iddia edilen şahıslar, kişiler. Dolayısıyla bunların bir suçu varsa, hukuk dışı bir davranışı varsa bunları mahkemeler tespit edecek ve burada hepimizin sabırla, olgunlukla mahkemelerin vereceği kararı beklememiz lazım."



Yılmaz, mahkemenin aldığı kararın geçici bir tedbir olduğunu belirterek, bu süreçlerin bir an önce tamamlanmasını ve bu tartışmalardan siyasetin kurtulmasını temenni ettiklerini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyona işaret eden Yılmaz, bu komisyonun odağının kaçırılmaması gerektiğini söyledi.



Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu feshetme sürecinin gerektirdiği düzenleme ihtiyaçlarını ortaya koymaktır. Yıl sonuna kadar bir takvim belirlenmişti. İnşallah ondan da erken bir zamanda bu çalışmalar sonuçlanır."

EMLAK VERGİSİ ARTIŞLARI



"Sosyal konut projesi var mı?" sorusu üzerine Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"Toplumumuzun yüzde 28'i kirada oturuyor. Bu çok önemli bir rakam. İlk defa OVP'de 100 milyar lira bir kaynağı sosyal konut için ayırmış durumdayız. Deprem yükümüz azaldıkça sosyal konuta büyük bir ağırlık vereceğiz."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı belediyelerin fahiş fiyat artışı gündeme gelmişti. Evin vergi değeri diyebiliriz. Burada inanılmaz bir artış haberleri yansımıştı. Herkesin merak ettiği konu başlıklarından biri buydu. Burada hükümetin alacağı bir aksiyon var mı?" sorusuna karşılık, bu konunun esas itibarıyla yerel yönetimlerin alanı olduğunu söyledi.



Yılmaz, "Vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz ortak bir çalışma sürdürüyorlar." dedi.

