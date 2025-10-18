Cevdet Yılmaz: Su komisyonu kuruldu

Kuraklık, iklim değişikliği ve ortaya çıkan su sorunu hükümetin de öncelikleri arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

"Su konusu çok kritik, riskleri bertaraf etmek zorundayız" diyen Yılmaz, "Deniz suyunun tatlı suya çevrilmesinden açık sistem sulamaların kapalıya dönüştürülmesine, yapay zekanın kullanımına varıncaya kadar çok sayıda eylemi, bitki desenini dönüştürücü çalışmaları hayata geçirmeye kararlıyız. Bu yeni normale Türkiye olarak kendimizi hazırlamak ve buradaki riskleri bertaraf etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.



Yılmaz tarımda, hayvancılıkta ve su yönetiminde buna göre önlemler alınması gerektiğini de söyledi .



Yılmaz'ın gündeminde tarımsal üretimde yaşanan sorunlar da vardı.



Cevdet Yılmaz, "Karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel olan tüm riskleri gerekli önlemlerle bertaraf etmeye yönelik dinamizm ve anlayışa sahibiz. Suyu merkeze alan bir tarımsal üretim planlaması yürütüyoruz. Suyu fazla tüketen bitiklerin su kıtlığı olan yerlerde yetişmemesi önemli. Su kıtlığı olan yerlerde alternatif bitki deseni oluşturma yönünden destekleme politakamızı yeniden oluşturduk." dedi.

