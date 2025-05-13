Cevdet Yılmaz: Süreç tamamlanmış değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.



"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soruya cevap veren Yılmaz, "Yeni bir aşamaya geldik. Ama henüz süreç tamamlanmış değil elbette. Bu yeni aşamada en önemli husus terör örgütü kendisini feshetti. Silahları bırakacağını söyledi ama bunun uygulanması, hayata geçirilmesi. Bu süreci hassiyetle takip edeceğiz." dedi.



Yılmaz, kararın en kısa zamanda sahada hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparken, "Ümit ediyoruz ki bu süreç hızlı bir şekilde hayata geçsin. Çünkü bunlar hassas süreçler. Bir taraftan bu tür süreçlere çomak sokmak isteyenler de çok olur. İçeriden, dışarıdan. Türkiye'nin bu başındaki belalar kaybolmasın, sorunlarla uğraşmaya devam etsin diye isteyenler mutlaka bu süreçlerden rahatsız olacaklardır." diye konuştu.



Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına da değindi.



Trump'ın aldığı kararın Avrupa Birliği ülkelerine de örnek teşkil etmesi gerektiğini söylerken, "Sonuç itibariyle bu çok olumlu bir adım. Avrupa Birliği'nin de Avrupa'nın da ben bu konuda adımlar atması gerektiğini buradan tekraren ifade etmek istiyorum. Orada da bir takım esneklikler getirildi ama hala ihtiyatlı bir süreç yönetimi yapılıyor. Bir an önce bu yaptırımların tamamının kalkması lazım." ifadelerini kullandı.