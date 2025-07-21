Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye, yaşadığımız bölge için çok önemli

Yılmaz, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soru üzerine Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli alt başlıklarından birinin huzur ve kardeşlik diğerinin ise iç cepheyi güçlendirme vurgusu olduğunu belirtti.



Bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Uluslararası ve emperyal birtakım güçlerin bölgemiz üzerinde çeşitli hesaplar yaptığını biliyoruz. Bu süreçlerde, iç cephemizi güçlendirmek ve bölgemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları boşa çıkarma meselesi söz konusu." diye konuştu.



Yılmaz, sürecin planlandığı üzere aşamalı şekilde devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörsüz Türkiye süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle ilgili kurumlarımızın yaptığı çalışmalarla devlet politikasına dönmüş durumda. Türkiye şu anda terör belasından kalıcı bir şekilde kurtulma aşamasında. Bu, yaşadığımız bölge için de çok kıymetli."



"ENFLASYONDA YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINI GÖRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin soru üzerine, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.



Orta Vadeli Programı şekillendirirken dört başlık koyduklarını ve programı başarıyla hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:



"Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75,5 ile mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız."



"YOLSUZLUĞUN, USÜLSÜZLÜĞÜN PARTİSİ OLMAZ"



CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların hatırlatılması üzerine Yılmaz, yolsuzluk ve usulsüzlüğün partisinin olamayacağını dile getirdi.



Kim ne yaptıysa hesabını vereceğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kimin suçlu olup olmadığına karar verecek merci yargıdır. Yargının değerlendirmelerine ve sonuçlarına da hep birlikte güvenmek durumundayız. Yargıya baskı oluşturarak bu süreçlere yaklaşmayı doğru bulmuyorum. Geçmiş yıllarda birçok AK Partili belediye de soruşturmalara ve yargılama süreçlerine konu oldu. 'Tek bir partiye yönelik bunlar oluyor' argümanı doğru değil."



AB İLE VİZE SERBESTİSİ GÖRÜŞMELERİ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize kolaylığı içerikli yazısına ilişkin soru üzerine Schengen vizesi kapsamında yapılan kolaylaştırma ve hızlandırmanın iş dünyası başta olmak üzere birçok kesimi rahatlatacak bir adımı olduğunu söyledi.



Vize serbestisi konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Karşılıklı iyi niyetle, çözülemeyecek bir mesele olmadığını düşünüyorum. Her zaman birtakım ara yollar, çözümler bulunabilir. Yeter ki niyet olsun. Burada tabii Avrupa Birliği'ni etkileyen bazı ülkeler olduğu da bir sır değil. Kendi ülke menfaatlerini Avrupa Birliği üzerinden gerçekleştirmeye çalışan ülkeler engel olmazlarsa ben o süreçlerin de tamamlanabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

