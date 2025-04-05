Cevdet Yılmaz'dan boykot çağrılarına tepki: Sorumlu bir siyasi, ülkenin firmalarını hedef göstermez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alışveriş boykotu çağrısını değerlendirdi.

Bu çağrının yanlış olduğunu belirten Yılmaz, "2 Nisan'da verilere baktımızda etkilenme yok. Boykot tutmadı. Yanlış bir çağrı. Ekonomiyi hedef alıyorsunuz. İktidara zarar vereyim derken menfatlere zarar vermiş durumda. Boykot çağrısı yapılması yanlış. Siyasetçi yapamaz, sivil toplum yapar ama sorumlu bir siyasetçi ülkenin firmalarını hedef gösteremez." dedi.



Bu tür çağrılar ayrıştırıcı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ana muhalet partisi toplumla kavga ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, CNNTürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestoların ekonomiye etkisinden bahsetti.



Dönemsel etkilenmeler her zaman olur. İlk günlerde oldu, sonra duruldu. Piyaslara gerekli mesajları verdik, tüm kurumlar gerekli tedbirleri aldılar. Orta Vadeli Programa bağlıyız, bir sorun yok." diye konuştu.

"MB REZERVLERİ BUHARLAŞMIYOR"



Merkez Bankası rezervlerinin buharlaştığı iddiasına Cevdet Yılmaz, "Şu anda baktığımız zaman Merkez'in rezervleri yeterli seviyede. Merkez Bankası rezervlerini kullandığı zaman bunlar buharlaşmıyor. Karşılığında bir TL alıyor. Yarın konjonktür farklı olduğunda bunu tekrar rezervde kullanmak durumunda. Döviz rezervlerinin yüksek olması emniyet açısında yüksek olması önemli." yanıtını verdi.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU



Yılmaz, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sorunlarına ilişkin durumun Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirileceğini söyledi. Yılmaz, "Tüm tutuklular devletimize emanettir. Mahir Polat konusunda hastaneye sevki oluyor. Ardından bu şikayetler devam ettiği için Adli Tıp'a müracaat söz konusu. Onun kararı neyse o yönde de işlem yapılacaktır. İşlediği suç ne olursa olsun hapishanede olanlar devletimize ve hukuka emanettir. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın." dedi.