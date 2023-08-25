Cevdet Yılmaz’dan deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm açıklaması

Yılmaz, Büyük Taarruz’un 101’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette teşkilat üyelerine seslenen Yılmaz, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, açıklamasında 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremin ardından bölgeye yapılan yatırımlar ve kentsel dönüşüm konusuna dair "Büyük bir afet, hiç böyle küçümsenecek bir şey değil. 11 vilayeti, 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen bir afet. Bunun onda biri bir ülkede olsa ne kadar iyi olursa olsun ekonomisi etkilenir. Dolayısıyla bu büyük bir afet. Bunun yaralarını sarmamız birkaç yıl alacak. Ama Allah'ın izniyle bu yaraları hep birlikte saracağız. Şu anda çadırda kalan hak sahibi kalmadı neredeyse. Bütün vatandaşlarımız konteynerlerde geçici olarak barınma hizmeti alınıyor. Kalıcı konutların inşasına başladık. Diğer taraftan altyapı yatırımlarını yapıyor. Sadece konutlar değil ki, yol var, su var, elektrik, doğal gaz var, eğitim ve sağlık hizmeti var. Bütün bunların bu yükü hep birlikte kaldırıyoruz. Sadece merkezi yönetim bütçesinden bu sene, gelecek yılı ondan sonraki yılı saymıyorum. Sadece bu yıl harcayacağımız para 762 milyar Türk lirası. Çok büyük bir rakam hakikaten ama çok şükür güçlü bir ülkemiz var. İstikrarlı bir yönetimimiz var. Bu ağır yükü de devlet ve millet olarak hep birlikte inşallah kaldıracağız. Ülkemizi çok daha güvenli yarınlara taşıyacağız." diye konuştu.