Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması. "Tek haneli rakamları hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'teki bütçe görüşmelerinin kapanışında konuştu.



Yılmaz konuşmasında, ekonomi ve enflasyon hedeflerine ilişkin “Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Cevdet Yılmaz, büyüme hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: “Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu olarak, yıl sonunu da, dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde tamamlamayı öngörüyoruz. 2026 yılında ise büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 12 Aralık itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek "Brüt rezerv geçen yıla göre 27,3 milyar dolar arttı" dedi.



