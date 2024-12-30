Cevdet Yılmaz'dan İmralı açıklaması

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşme sonrası siyasi liderlerden ilk değerlendirmeler gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamalarda bulundu. Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin perspektifinin çok açık olduğunu dile getirip "Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye . Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonu da biliyorsunuz. En önemli unsurlarından biri 'Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacaktır' başlığı." dedi. Bütün vatandaşların eşit, onurlu olarak demokratik ülkede kendilerini en rahat hissettikleri şekilde yaşamalarından yana olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor. Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil." diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ BAŞKALARININ KONTROLÜNE BIRAKACAK BİR YAKLAŞIMDA DEĞİLİZ"

Terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ettiklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Türkiye, içinde yaşattığı zenginliklerle birlikte kapsayıcı millet anlayışıyla bütün bu farklılıkları kuşatan millet anlayışı içinde yoluna devam edecek. Hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Cumhuriyeti!nin kararlı ve kesintisiz bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdüreceğini de belirten Yılmaz, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın, bunu da elbette kim istemez? Önümüzdeki süreçlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz." dedi.