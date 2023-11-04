Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hesabından, Anadolu Ajansı'nın 'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail’in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden 'medeniyet' tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...