Özgür Özel'e peş peşe tepkiler | Cevdet Yılmaz: Erdoğan-Trump görüşmesine dair mesnetsiz iddialar ortaya atıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleşecek Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel'in bu görüşme hakkında mesnetsiz iddialar ortaya attığını belirten Yılmaz, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.



Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.



Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."



ÖMER ÇELİK: ÖZEL'İN SÖZLERİ SİYASİ CEHALET ÖRNEĞİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in sözlerinin dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneği olduğunu söyledi.

Çelik "Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi her geçen gün daha geriye gidiyor." ifadelerini kullandı.



Özel'in CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye edildiği" bir süreci yönettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:



"CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda vardır."

BURHANETTİN DURAN: APAÇIK BİR AKIL TUTULMASI



İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Özel'in Erdoğan’ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarını "apaçık bir akıl tutulması" olarak değerlendirdi.

Duran, şunları kaydetti:



"Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahiptir. Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir.



Cumhurbaşkanımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı için New York’a gidecek ve BM Genel Kurulu’nda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştirecektir. Ardından Washington’da ABD Başkanı Trump ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir.



Özel’in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir.

Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır."

