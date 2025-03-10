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Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması: Mezhepler arası provokasyon çabaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin provokasyon uyarısı yaptı. Yılmaz, "Son günlerde Suriye’de yaşanan olaylar hepimizi üzmektedir." dedi.

Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması: Mezhepler arası provokasyon çabaları

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, " halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

Yılmaz, "Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini de kullandı. 

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