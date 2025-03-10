Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması: Mezhepler arası provokasyon çabaları

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini de kullandı.