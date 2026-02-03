Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması: Epeyce bir mesafe aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarına devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis'te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin.

“YAKINDA CUMHURBAŞKANI'NA SUNUM YAPACAĞIZ”

MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte."