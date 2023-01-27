Çevik kuvvet polisinden aile katliamı: 4 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren kişi, polise teslim oldu.



Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yapan A.E (29), alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen ağabeyi Mehmet E'yi İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı. Bunun üzerine olası tartışmayı engellemek için anne Bediriye E. ile zanlının diğer ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. de bölgeye gitti.



A.E, geldiğini gördüğü aile bireylerine silahla ateş etti. Zanlının annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralı olarak hastane kaldırılan şüphelinin diğer ağabeyi Mehmet E. (39) de müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.



Zanlının, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet E'den aracını satarak ev aldığı, dairesini henüz teslim almadığı ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet oluştuğu iddia edildi.



A.E'nin olay yerine gelişi, bölgedeki bir düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.



Kayıtlarda zanlının yaklaşık 20 dakika önce olay yerine geldiği, otomobilden inip volta attığı ve silahını ateşlelediği görüldü.



A.E'nin otomobile binerek olay yerinden uzaklaşması da görüntülerde yer aldı.