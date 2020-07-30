Çevik kuvvet polisinin hazin sonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan (30), eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için gittiği Antalya Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde dün saat 23.00 sıralarında denize girdi.



Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.