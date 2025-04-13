Çevirmeden kaçan sürücüyü döven polislere soruşturma
İzmir'de çevirmeden kaçtığı iddia edilen bir kişi, trafik polisleri tarafından dövüldü. Polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Polis, açığa alındı.
Alsancak semti Bornova Sokağı'nda gece saatlerinde trafik denetlemesi yapan polis ekipleri, iddiaya göre bir aracın çevirmeden kaçtığını fark etti.
Bir süre sonra arabasından inen vatandaş, yaya olarak yoluna devam etmek isterken polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisler, kimlik ve ehliyet kontrolü yapmak isteyince vatandaş, yaya olduğunu belirterek itirazda bulundu.
Vatandaşın ehliyetini göstermemesi üzerine gerilen ortamda, polis ekipleri vatandaşı etkisiz hale getirmek için güç kullandı.
Saldırıya uğrayan vatandaş da durumu asayiş ekiplerine bildirdi.
AÇIĞA ALINDILAR
Olay yerine gelen polis ekipleri, dövülen vatandaşı ifadesini almak için emniyete götürdü.
Vatandaşın şikayetçi olmasıyla, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya karışan trafik polisleri, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.
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