Çevirmeden kaçan sürücüyü döven polislere soruşturma

Alsancak semti Bornova Sokağı'nda gece saatlerinde trafik denetlemesi yapan polis ekipleri, iddiaya göre bir aracın çevirmeden kaçtığını fark etti.



Bir süre sonra arabasından inen vatandaş, yaya olarak yoluna devam etmek isterken polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisler, kimlik ve ehliyet kontrolü yapmak isteyince vatandaş, yaya olduğunu belirterek itirazda bulundu.



Vatandaşın ehliyetini göstermemesi üzerine gerilen ortamda, polis ekipleri vatandaşı etkisiz hale getirmek için güç kullandı.



Saldırıya uğrayan vatandaş da durumu asayiş ekiplerine bildirdi.

