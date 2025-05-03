Çevirmeden kaçarken kaza yaptılar

Bartın'da polisten kaçan araç, park halindeki başka bir araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, C.Y., idaresindeki 78 SJ 811 plakalı otomobil, Gölbaşı Sanayi Sitesi çıkışında polis uygulamasını görünce yolunu değiştirerek, hızla kaçmaya başladı.

Park halinde bir araca çarpmasının ardından duran otomobilin sürücüsü S.C ve yanındaki şahıs, araçtan inerek koşmaya başladı.

Kaçan aracın peşine takılan polis ekipleri de, ekip otosundan inerek, şüphelileri kovalamaya başladı.

Kovalamacada polis, bir işyerine saklandıkları belirlenen şüphelileri yakayarak gözaltına aldı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, olay yeri ve çevresinde uyuşturucu madde de arandı.