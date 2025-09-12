Ceviz toplamak için ağaca çıktı, düşüp hayatını kaybetti

Hakkari'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 70 yaşındaki Süleyman Durmaz, yaşamını yitirdi.

'nin Çukurca ilçesi Kayalık köyünde toplamak için ağaca çıkan Süleyman Durmaz, dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmaz'ın cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.

