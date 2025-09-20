Ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı
Zonguldak'ta ceviz toplamak için ağaca çıkan adam, elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, olay, Alaplı’nın Gürpınar köyü Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi.
Bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Tahsin Eroğlu, elindeki demir sopanın dalların yanından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eroğlu, asılı kaldığı ağaçtan sağlık ekiplerinin yardımıyla indirildi.
Yapılan kontrollerde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Eroğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
