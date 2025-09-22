Cevizlibağ yurt tacizcileri adliyede

Cevizlibağ'daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda tatil sonrası dönen öğrenciler, tadilat yapılan yurttaki eşyalarının karıştırıldığını görmüş ve taciz mesajlarıyla karşılaşmıştı.



Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Baza altlarına taciz içerikli mesajlar yazıldığı ve şüphelilerin sosyal medya platformu olan Instagram hesaplarını yazdığı görüldü.

MÜSTEHCEN İÇERİKLİ MESAJLAR



Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Öğrencilerin, tatil dönüşü yurttan paylaştıkları görüntülerde özel eşyalarının karıştırıldığı ve öğrencilerin yatak altlarına taciz içerikli mesajlar ve sosyal medya hesapları yazıldığı görüldü.



Bazı odaların duvarlarına ise uygunsuz resimler çizildi.

Öğrenciler, tatil dönüşü eşyalarının karıştırıldığını ve bazı kişisel eşyalarının ise çalındığını dile getirmişti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Gençlik ve Spor Bakanlığı iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurmuş, yapılan açıklamada "Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir." denilmişti.