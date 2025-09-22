Cevizlibağ yurt tacizcileri adliyede

İstanbul Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunda eşyaları karıştıran ve baza altlarına müstehcen yazılar yazarak öğrencilere taciz mesajları gönderen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cevizlibağ'daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda tatil sonrası dönen öğrenciler, tadilat yapılan yurttaki eşyalarının karıştırıldığını görmüş ve taciz mesajlarıyla karşılaşmıştı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cevizlibağ yurt tacizcileri adliyede - 1 Baza altlarına taciz içerikli mesajlar yazıldığı ve şüphelilerin sosyal medya platformu olan Instagram hesaplarını yazdığı görüldü. 

MÜSTEHCEN İÇERİKLİ MESAJLAR

Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Öğrencilerin, tatil dönüşü yurttan paylaştıkları görüntülerde özel eşyalarının karıştırıldığı ve öğrencilerin yatak altlarına taciz içerikli mesajlar ve sosyal medya hesapları yazıldığı görüldü.

Bazı odaların duvarlarına ise uygunsuz resimler çizildi.

Cevizlibağ yurt tacizcileri adliyede - 2 Öğrenciler, tatil dönüşü eşyalarının karıştırıldığını ve bazı kişisel eşyalarının ise çalındığını dile getirmişti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurmuş, yapılan açıklamada "Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir." denilmişti.

