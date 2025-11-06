Cevizlibağ'da iş makinesi alev alev yandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi D-100 Karayolu Cevizlibağ istikametinde ilerleyen bir iş makinesi, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri de trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.