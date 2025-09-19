Cevizlibağ'daki KYK kız öğrenci yurdunda taciz: Müdürler görevden alındı
İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayı ile ilgili olarak iki müdür ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.
Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler, Cevizlibağ'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda çekildi.
Görüntülerde, öğrencilerin kapı ve dolap kilitlerinin kırıldığı, kız öğrencilerin iç çamaşırlarının çekmecelerden çıkarıldığı, hatta içlerine yazılar yazıldığı görüldü.
ÖĞRENCİLERİNİN YATAKLARININ ALTINA MESAJ YAZDILAR
Paylaşılan fotoğraflarda, yaz tatilinde yurda tadilat için gelen işçilerden bazılarının öğrencilerin yataklarının altına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları yer aldı.
KYK yurdu öğrencileri, odalarında bıraktıkları eşyaları aynı şekilde bulamadıklarını anlattı.
Sosyal medyada valizlerin dağınık görüntüleri paylaşılırken, öğrencilerden bazıları eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazı eşyalarını ise hiç bulamadığını söyledi.
MÜDÜRLER GÖREVDEN ALINDI
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.
Açıklamada, "Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir." denildi.
Olaya ilişkin başlatılan polis soruşturması ise sürüyor.
