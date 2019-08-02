Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da, Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

Araçların kıyıya kadar girdiği çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptık. Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı. Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyeler de koyduk. Bu alana araçlar giremiyor. Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda hepimizin Salda hep güzel kalacak. 295 kilometrekarelik alan özel çevre koruma bölgesi.''