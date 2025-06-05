Çevre krizi derinleşiyor: Küresel ısınmayla yeni sıcaklık rekorları kırılacak

"OLUMSUZ BİR ETKİ ANLAMINA GELİYOR"



Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu rapor, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor." dedi.



ÇEVRE İÇİN YENİ ADIMLAR



Öte yandan çevre için bazı ülkeler yeni adımlar atmaya başladı.



Fransa'da hava kirliliğiyle mücadele için başlatılan “Düşük Emisyonlu Bölge” uygulaması, kirlilik düzeyini azalttı.



Uygulamayla, havayı en çok kirlettiği belirtilen eski motorlu taşıtların kent içinde trafiğe çıkması yasaklandı.



Uygulamaya göre, 20 yıldan eski dizel ve 25 yıldan eski benzinli araçlar orta ve büyük ölçekli kent merkezlerinde trafiğe çıkamyacak. Yasağa karşı gelenlere ise 68 ila 135 euro ceza kesilecek."