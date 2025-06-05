Çevre krizi derinleşiyor: Küresel ısınmayla yeni sıcaklık rekorları kırılacak
Dünya meteoroloji Örgütü (DMÖ), önümüzdeki 5 yıla işaret ederek, her yıl sıcaklık rekorlarının kırılabileceği konusunda uyardı.
Birleşmiş Milletler, çevre bilincini artırmak ve küresel ölçekte harekete geçmek amacıyla 1973 yılında aldığı kararla 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü kabul etti.
BM Çevre Programı (UNEP) öncülüğünde yürütülen etkinliklerde her yıl 150’den fazla ülkeden sivil toplum kuruluşları, yerel topluluklar, hükümetler ve şirketler çevre sorunlarına dikkati çekmek ve çözüm üretmek için bir araya geliyor.
EN SICAK YIL
Bu kapsamda küresel ısınma yeni kriz olarak karşımıza çıkarken, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) yeni raporunda, 2024 yılının 175 yıllık gözlem tarihinin en sıcak yılı olduğuna dikkat çekiyor.
SICAKLIĞIN ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR
2024'te 1,5 derece artış eşiği ilk kez aşılırken, 2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık küresel ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönem ortalamasından 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor.
Paris Anlaşması'yla belirlenen hedefin geçici olarak aşılmasının, giderek artan sıklıkta gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
"DENİZ SEVİYESİ YÜKSELECEK"
Raporda, her bir derece artışın daha zararlı sıcak hava dalgalarına, kuraklıklara, buzulların erimesine, okyanusların ısınmasına ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olacağına vurgu yapıldı.
"OLUMSUZ BİR ETKİ ANLAMINA GELİYOR"
Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu rapor, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor." dedi.
ÇEVRE İÇİN YENİ ADIMLAR
Öte yandan çevre için bazı ülkeler yeni adımlar atmaya başladı.
Fransa'da hava kirliliğiyle mücadele için başlatılan “Düşük Emisyonlu Bölge” uygulaması, kirlilik düzeyini azalttı.
Uygulamayla, havayı en çok kirlettiği belirtilen eski motorlu taşıtların kent içinde trafiğe çıkması yasaklandı.
Uygulamaya göre, 20 yıldan eski dizel ve 25 yıldan eski benzinli araçlar orta ve büyük ölçekli kent merkezlerinde trafiğe çıkamyacak. Yasağa karşı gelenlere ise 68 ila 135 euro ceza kesilecek."
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