Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre aşağıda

belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Başvurular 22.03.2023 Çarşamba gününden başlayıp 27.03.2023 Pazartesi günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar bu başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacaklar.



Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.



“Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacak.



Mülakata çağırılacak adayların listesi, mülakat tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir.



BAŞVURU ŞARTLARI



Türk vatandaşı olmak,



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,



Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,



2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS-P3 puan türünden en az yetmiş (70) puan almış olmak,



İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda

bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)



Son başvuru günü itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak. (27.03.1983 ve sonrası doğumlu olmak)

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