Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müfettiş yardımcısı alacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, 7 (yedi) Hukuk mezunu, 3 (üç) Çevre Mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 10 (on) Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak.



Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 04/08/2025 Pazartesi günü başlayıp 15/08/2025 Cuma günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



BAŞVURU ŞARTLARI:



Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.



2- Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.



3- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği veya Hukuk bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yerli ve/veya yabancı yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.



4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.)



5- Son başvuru sınav tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), Hukuk bölümü mezunları için KPSS P4 puan türünden, Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.)