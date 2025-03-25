Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru ayrıntıları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 210 milli emlak uzman yardımcısı alacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından şimdi de personel alımının ayrıntıları merak ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 210 milli emlak uzman yardımcısı alınacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak başvurular 9 Nisan'da sona erecek.
YAZILI SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Yazılı sınav ise 18 Mayıs'ta Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın personel alımı başvuru şartlarının, 26 Mart'ta başvuru ekranın açılması ile belli olması bekleniyor.