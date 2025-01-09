Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak: KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı için tercih süreci ÖSYM aracılığı ile başladı. Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 kişi istihdam edilecek. İşte, KPSS-2025/3 tercihleri hakkında bilgiler...



Tercih işlemleri, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak.



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.



Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.



KPSS-2025/3 TERCİH KILAVUZU İÇİ TIKLAYIN

