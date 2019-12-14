Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İStanbul ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir.Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir." açıklamasında bulundu

Boğaziçi'nin kesinlikle imara açılmayacağını belirten Bakan Kurum, "Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir." dedi.

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