Çevreci görünümlü muhtara işgalden ceza

Marmara Gölü, geçen yıl ağustos ayında kurudu.



İki bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti. Göçmen kuşlar bölgeyi terk etti.

Bazı çiftçiler, kuruyan alanları usülsüz şekilde tarıma açtı. 21 kişiye 2 milyon 420 bin lira ceza kesildi.

Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun da göl alanını tarım amaçlı işgal ettiği ortaya çıkmıştı.

Medyada gölün kurtarılması için demeçler verip çağrıda bulunan Selvioğlu'nun, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı kullandığı belirlendi.



Hakkında idari işlem başlatılan muhtara 1865 lira para cezası kesildi.