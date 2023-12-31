Çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi: Özel harekat polisleri ikna etti

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesindeki 2 katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre M.A., elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açıp, kendini eve kilitledi. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.