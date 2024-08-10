Çevreyi kirleten firmaya milyonlarca liralık ceza



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor.



Denetimlerde Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bir beyaz et firmasının, atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı tespit edildi.



Firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesen ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Aynı firmaya, 30 Temmuz'da dereyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira, 7 Ağustos'ta ise atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulanmıştı.