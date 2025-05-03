Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza

Tekirdağ'da Ergene Nehri'ni kirleten işletmelere yılın ilk 4 ayında 50 milyon 212 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 14 işletmenin faaliyetleri de durduruldu.

Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza

'nin önemli sanayi şehirlerinden 'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ'da 2025 yılının ilk 4 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 429 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 tesise toplam 50 milyon 212 bin 102 lira idari para cezası uygulandı, 14 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza - 1

ÇORLU DERESİ'NDE KİRLİLİK

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve 'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor.

Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, çevreye ağır koku yayıyor.

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