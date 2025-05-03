Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza

Denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 tesise toplam 50 milyon 212 bin 102 lira idari para cezası uygulandı, 14 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Türkiye 'nin önemli sanayi şehirlerinden Tekirdağ 'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

ÇORLU DERESİ'NDE KİRLİLİK



Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor.

Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, çevreye ağır koku yayıyor.