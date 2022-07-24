'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundular, bıçaklandılar

Tunceli'de 2 kişi 'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundukları kişi tarafından bıçaklandı.



Olay, akşam saatlerinde Seyit Rıza Meydanı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmeye gelen bir kişi, parkta bulunduğu sırada sigara izmaritini ve elindeki çöpleri yerlere saçtı.

Durumu gören 2 kişi, çöplerini etrafa saçan kişiyi uyardı. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etrafa çöp saçan kişi, kendisine uyarıda bulunan 2 kişiyi bacağından ve kolundan bıçakladı.



Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ise olayın şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.



Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.