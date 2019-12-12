Çevrimiçi çocuk istismarına darbe (Bacak görüntüsü ele verdi)

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, sanal ortamdaki sapıklara yönelik operasyonlarını İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan, "Toplum ve Suç Araştırmalarında Sınırları Aşan Bir Suç: 'Çevrimiçi Mert Çocuk İstismarı ve Bu suça Karşı alınabilecek Önlemler” başlıklı makalesinde anlattı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Interpol, FBI, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı bilgi paylaşımı sonucunda tespit edilen 4 siber tacizcinin yakalanma hikayesi şöyle.

İSTİSMARCI DAYISI ÇIKTI

Avusturya Interpolü'nden, sanal ortamda çocuğun cinsel istismarını içeren evrak önce Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na, ardından İstanbul İl Emniyet müdürlüğüne gönderilir. Avusturya'dan gönderilen evraklar içerisinde yer alan fotoğraflar incelendiğinde yüzü rahatlıkla görülebilen bir kız çocuğunun, yüzü görülmeyen ve sadece bacakları görülebilen erkek bir şahıs tarafında cinsel istismarına maruz bırakıldığı saptandı. Avusturya Interpolü, sanal ortamda çocuğun cinsel istismarını içeren bazı fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırdı. Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yüzü rahatlıkla gökurtardığı rülebilen bir kız cocuklar çocuğunun, yüzü görülmeyen ve sadece bacakları görülebilen erkek bir şahıs tarafından cinsel istismara maruz binan rakıldığını tespit etti.



Teknik incelemeyle fotoğrafın paylaşıldığı konum belirlendi. Mağdur kız çocuğunun 11 yaşında olduğu belirleyen ekipler, istismarcıyı da bacaklarından yola çıkarak aramaya başladı. Ortalama boy kilo oranıyla fiziki bir eşkâl oluşturan polis, çocuğun yakın çevresindeki erkek şahısların boy kilo oranlarını analiz ederek dayıya ulaştı. Fotoğraftaki fiziki yapıya en uygun kişi olan dayı, gözaltına alıdığında suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

VERİLERİ DEPOLAMIŞLAR

FBI tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bilgi paylaşımında Deep Web (Derin Web) internet portalında, çocuk istismarı ile alakalı görüntülerin İstanbul üzerinden depolandığını bildirince polis adresi tespit etti. Operasyon sonrası şüpheliler gözaltına alındı, dijital materyallere el konudu. Yapılan incelemelerde 2'si erkek olmak üzere, 17 çocuğa ait uygunsuz görsel ele geçirildi.

MEMURUN BİLGİSAYARINDA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRSELLER

İstanbul Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan siber polis, internet üzerinde devriye görevi yaptığı esnada, Facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinde 18 yaş altı 8 liseli kız çocuğu tarafından oluşturulan bir Facebook sayfasında cinsel içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti.

Yazışmaya katılanların profilleri incelemeye alınınca bir profilin sahibinin okulda çalışan devlet memuru olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelinin bilgisayarlarında çocuk pornografisi görselleri bulundu.

TIP ÖĞRENCİSİ DE YAKALANDI

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından İstanbul Il Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen özel bir raporda, uyuyan kız çocuğuna ait müstehcen görsellerin internet ortamında paylaşıldığı bildirildi. Siber Suç ekipleri, o fotoğrafları paylaşan kişinin konumunu belirledi.



İkametin tespitinin ardından tıp bölümünde okuyan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin el konulan bilgisayarının şifresi çözümlenip, silinen görüntüler geri getirilerek maddi deliller ortaya çıkartıldı.

