Ceyda'nın ölümüne verilen "indirimli" cezanın gerekçesi açıklandı

"ÇELİŞKİLİ CEVAPLAR VERDİ"



Sanık Dindar'ın, olay mahalline gelen kolluk görevlilerine de çelişkili cevaplar verdiğin belirtildi.



Mahkeme heyeti, sanık Dindar'ın Yüksel'in intihar ettiği, ölümle sonuçlanan yaralanmasına etkisi ve buna yönelik cebri eylemi bulunmadığı yönündeki suçtan ve ceza almaktan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediğinin altını çizdi. Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteğini geri çevirmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevre sakinlerinin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün de altı çizildi.



Sanık Dindar'ın kapıldığı tahriğin etkisiyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup, kapıya vurduğu da belirtildi. Dindar'ın Yüksel'in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup, geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği de belirtildi. Dindar hakkında, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.



Öte yandan, Dindar'a uyuşturucu kullandığını teyit etmesi, uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan S.S. hakkında elverişli bilgiler vermesi nedeniyle 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan ceza verilmediği de bildirildi.