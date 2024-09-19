Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir?

Kadir Aydar, 6 Haziran 1988'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu.İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ceyhan'da tamamlayan Aydar, İstanbul'da Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı Bölümünü bitirdi. Çukurova Üniversitesi Yönetim Pazarlama ve Muhasebe Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü de tamamlayan Aydar, müteahhitlik şirketi kurarak iş hayatına atıldı. Aydar, Ceyhan Ticaret Borsası Meclis Üyeliği, Ceyhan İş Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Ceyhan Genç İş Adamları Derneği İkinci Başkanlığı da yaptı. CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Aydar, 31 Mart 2019'da Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. Ancak, Kadir Aydar'ın mazbatası 2020'nin Mart ayında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle iptal edildi. Kadir Aydar, evlidir.