Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis cezası ve siyasi yasak

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a, tehditle senet imzalattığı ve başkasının hesabından yakınına para aktarılmasını sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar'ın, geçmişte aldığı hapis cezaları dolayısıyla adli sicil kaydı bulunması nedeniyle mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

31 Mart 2024'teki seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilen ve ikinci kez Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Aydar ile kardeşi CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar ile amcaları Ertan ve Alper Aydar hakkında Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan dava açıldı.

Tutuksuz sanıklar yargılama sonunda Başkan Kadir Aydar, amcası Ertan ve kardeşi Caner Aydar'ı, "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar Mustafa ve Alper Aydar'ın ise "suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bugün Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada Kadir Aydar ile kardeşi CHP İlçe Başkanı Caner Aydar'ın 2'er yıl 1'er aylık hapis cezası onandı. Mahkeme ayrıca Kadir Aydar ile kardeşi Caner Aydar hakkında mahkumiyet süresince siyasi yasak getirdi. Diğer sanık ise beraat etti.



"YASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"



Mahkemenin kararına ilişkin yazılı açıklama yapan Belediye Başkanı Kadir Aydar, şunları söyledi:



"Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu mücadelemiz sadece şahsım için değil, adalet ve hukuk adına da yürüttüğümüz bir süreçtir. Bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."