Ceyhan Belediyesi'nde başkan vekilliğini CHP'li aday kazandı
Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı.
Ceyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Avukat Sevil Yıldız, Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Kiraz oldu.
SEVİL YILDIZ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ
İlk turda Sevil Yıldız 21, Mustafa Kiraz 10 oyda kaldı.
Yapılan ikinci tur seçimlerinde Sevil Yıldız 20, Mustafa Kiraz 11 oy aldı.
Üçüncü tur da aynı oy oranında sonuçlanınca Yıldız başkan vekili seçildi.
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