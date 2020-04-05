Ceyhan Belediyesi'nde yeni başkan Hülya Erdem

Yüksek Seçim Kurulu, Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar vermişti.



Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde geniş güvenlik önlemleri altında yapılan seçimde, AK Parti'li meclis üyesi Hakan Uçaral ile yarışan CHP'li Hülya Erdem, rakibinin 13 oyuna karşılık 18 oy alarak başkanlık görevine getirildi.



Seçimi kazanan Erdem, sevincini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eski başkan Kadir Aydar ile paylaştı.

