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Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri: Ekipler harekete geçti

Adana Ceyhan Nehri'nde kirlilik ve balık ölümleri yaşanıyor. Ekipler inceleme başlatırken nehirden analizler alındı.

Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri: Ekipler harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 5 Mart'ta Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek inceleme başlattı.

Denetimler, Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası'nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri: Ekipler harekete geçti - 1 Atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından atık su numuneleri alındı.

Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında incelemeler başlatıldı.

Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

CEZA UYGULANACAK

Atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu'nda belirtilen cezalar uygulanacak.

Bakanlık ekiplerinin Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimleri sürüyor.

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