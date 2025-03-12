Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri: Ekipler harekete geçti
Adana Ceyhan Nehri'nde kirlilik ve balık ölümleri yaşanıyor. Ekipler inceleme başlatırken nehirden analizler alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 5 Mart'ta Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek inceleme başlattı.
Denetimler, Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası'nı da kapsayacak şekilde genişletildi.
Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında incelemeler başlatıldı.
Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.
CEZA UYGULANACAK
Atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu'nda belirtilen cezalar uygulanacak.
Bakanlık ekiplerinin Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimleri sürüyor.
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