Ceyhan Nehri'nde ceset bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde 42 yaşındaki Ahmet Azal'ın cansız bedeni bulundu.
Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'nde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 42 yaşındaki Ahmet Azal'a ait olduğu belirlendi.
Azal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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