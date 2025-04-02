Ceyhan Nehri'nde kirlilik: Renkten renge büründü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve Çukurova'nın tarım alanlarına can suyu olan Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik devam ediyor.



Yüreğir ilçesinde nehre kıyısı olan birçok mahallede yaşayanlar, uzun zamandır sudaki kirlilik nedeniyle mağdur olduğunu belirtiyor. Bölgede sık sık balık ölümleri yaşanırken, renk ve koku itibarıyla kirliliğin açık şekilde kendini gösterdiği görülürken, bu suyla sulanan tarım ürünleri ve tutulan balıkların tüketilmesi ise halk sağlığı açısından tehdit oluşturmayı sürdürüyor.



Bu kez ilçedeki Yakapınar Mahallesi'nde bulunan ve Ceyhan Nehri'ne dökülen drenaj kanalları ve derelerin son günlerde kirlilik nedeniyle turuncu, mavi, siyah gibi çeşitli renklere bürünmesi dikkati çekti.



Bölgedeki çiftçiler, kirli suların hemen yanında bulunan tarım arazilerindeki narenciye ağaçları ve tarım ürünlerinin sürekli olarak Akdeniz meyve sineği ve mantar gibi hastalıklara maruz kaldığını söyledi. Sulamada kullanılan suyun kimyasal içermesi durumunda yetiştirdikleri ürünün de zehirden farksız olduğuna dikkati çeken çiftçiler, tedirgin olduklarını bildirdi.

