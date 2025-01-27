Ceylani Nehri'nde balık ölümleri

Adana'da Çukurova'nın verimli topraklarını sulayan Ceyhan Nehri, kirlilikle mücadele ediyor. Kötü koku yayılan nehirde balık ölümleri görüldü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin nedenini belirlemek için sudan numune aldı.

Ceylani Nehri'nde balık ölümleri

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde balık ölümleri görüldü.

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ceylani Nehri'nde balık ölümleri - 1

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

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