Ceylani Nehri'nde balık ölümleri
Adana'da Çukurova'nın verimli topraklarını sulayan Ceyhan Nehri, kirlilikle mücadele ediyor. Kötü koku yayılan nehirde balık ölümleri görüldü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin nedenini belirlemek için sudan numune aldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde balık ölümleri görüldü.
Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.
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