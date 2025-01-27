Ceylani Nehri'nde balık ölümleri

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.



Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.