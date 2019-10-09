Son dakika haberi! 

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

CEYLANPINAR

Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.

NUSAYBİN

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Her iki saldırıda da yaralanan ya da ölen olmadı.

AKÇAKALE

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu. 

Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

BİRECİK

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Birecik'in Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.

Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 