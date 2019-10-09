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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

CEYLANPINAR



Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.

NUSAYBİN



Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.



Her iki saldırıda da yaralanan ya da ölen olmadı.

AKÇAKALE

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.



Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu.



Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.